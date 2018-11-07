Украина не смогла продать сейнер «Норд» – торги провалены

Первые торги, на которых Украина попыталась продать захваченное керченское рыболовное судно, закончились ничем.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщило украинское госпредприятие «СЕТАМ», которому была поручена организация продажи.

Торги не состоялись из-за отсутствия участников. Примечательно, что было подано 12 заявок, однако все они были отклонены организатором аукциона. О причинах снятия участников с торгов не сообщается.

Судно постройки 1998 года было передано для продажи 25 октября и оценено в 58 тысяч долларов.

Напомним, сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска. Горбенко запретили покидать территорию «Незалежной», его и других членов экипажа считают гражданами Украины.

Моряки пытались покинуть территорию «Незалежной» по российским паспортам, однако им помешали украинские пограничники. До сегодняшнего дня смогли вернуться в Крым только два члена экипажа – через Белоруссию. Рыбаки обвинялись в попытке незаконно пересечь границы Украины, но дела были закрыты, так как украинским чиновникам доказать факт совершения нарушения не удалось.

Недавно всем членам экипажа, кроме капитана, удалось вернуться в Крым.

Симферополь, Валентин Карамазов

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