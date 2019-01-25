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Пятница, 25 января 2019, 10:58 мск

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Осужденный за хранение взрывчатки крымчанин Балух может выйти на свободу по УДО

Суд Керчи рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Владимира Балуха, которого обвинили в незаконном хранении взрывчатки. Ранее крымский омбудсмен Людмила Лубина сообщила, что Балуха могут обменять на задержанных на Украине российских военных.

Адвокат фермера обратился в суд с прошением об УДО. Подчеркивается, что Балух свою вину так и не признал, сообщает «Эхо Москвы». Крымчанин продолжает утверждать, что взрывчатку ему подбросили, а также считает, что его преследование политически мотивировано.

Ранее сообщалось, что Балуха готовят к обмену на российских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, которых осудили за дезертирство и измену и направили в западноукраинскую колонию. О возможности такого варианта заявляла крымский омбудсмен Людмила Лубина.

Владимир Балух значился в перечне среди тех, кого Украина намерена вернуть в рамках обмена. Одинцов и Баранов также были в списке 23 осужденных или арестованных на Украине россиян, которых Киев был готов передать Москве в обмен на освобождение украинцев.

Не исключено, что в обмене будут участвовать и капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко, а также капитан украинского судна «ЯМК-0041», которые ранее также покинули СИЗО.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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