На Украине готовы обменять похищенных СБУ российских военных на террориста из Крыма

На Украине готовы вернуть на территорию России похищенных украинскими силовиками на границе с Крымом российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возврат военных возможен в формате обмена, и подразумевает возвращение на Украину крымского диверсанта Олега Сенцова и украинца Романа Сущенко, подозреваемого в шпионаже.

Напомним, несколько дней назад Подольский районный суд (Киева) признал российских военных виновными в дезертирстве и госизмене, приговорив их к 13 и 14 годам лишения свободы. Их похитили в ноябре 2016 года: операцию проводила СБУ, используя подставных лиц, которые заманили Баранова и Одинцова на границу.

«Есть такие граждане Одинцов и Баранов, которые уже получили приговоры. Тут вопрос: будут ли они их обжаловать. Другая информация о том, что дело Сущенко уже передали в суд. Фактически я в этом вижу достаточно активную подготовку к обмену Баранова и Одинцова на Сущенко и Сенцова», – заявил в эфире одного из украинских телеканалов представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга.

По его мнению, все участники возможного обмена, получившие приговор, должны быть помилованы. Так как судебного вердикта по делу Сущенко еще нет, Чаплыга уверен, что этот процесс в ближайшее время будет активизирован.

По версии ФСБ, крымчанин Сенцов состоял в рядах запрещенной в России организации «Правый сектор». За подготовку терактов в Крыму его осудили и назначили наказание в виде 20 лет строгого режима. Сущенко был задержан в Москве в 2016 году. Его подозревают в том, что он собирал засекреченную информацию о нацгвардии и ВС России.

Киев, Леонид Маковецкий

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