Осужденного за хранение взрывчатки жителя Крыма обменяют на похищенных СБУ российских военных

Максим Одинцов и Александр Баранов, которых похитили спецслужбы Украины, обменяют на крымчанина Владимир Балуха, осужденного за хранение взрывчатки. Об этом сообщила крымский омбудсмен Людмила Лубина.

«Я думаю, мы будем менять их на всяких адептов. Таких как Балух, который чуть ли не герой Украины. Пусть он будет хоть дважды герой Украины, но мы его на наших Одинцова и Баранова обменяем», – сказала уполномоченный по правам человека в эфире Первого крымского телеканала.

Одинцова и Баранова на Украине осудили за дезертирство и измену и направили в западноукраинскую колонию. «Военнослужащих затянули на нейтральной полосе. Там была спецоперация. Это вопиющий случай. Их осудили на 13 и 14 лет лишения свободы и направили в Львовское СИЗО. У меня сердце болит за этих людей. Понятно, какое отношение к ним будет на Западной Украине», – сказала Лубина.

Ранее украинский омбудсмен Михаил Чаплыга предполагал, что Одинцова и Баранова обменяют на крымского диверсанта Олега Сенцова и украинца Романа Сущенко, подозреваемого в шпионаже.

По версии ФСБ, крымчанин Сенцов состоял в рядах запрещенной в России организации «Правый сектор». За подготовку терактов в Крыму его осудили и назначили наказание в виде 20 лет строгого режима. Сущенко был задержан в Москве в 2016 году. Его подозревают в том, что он собирал засекреченную информацию о нацгвардии и ВС России.

Одинцов и Баранов были в списке 23 осужденных или арестованных на Украине россиян, которых Киев был готов передать Москве в обмен на освобождение украинцев. Владимир Балух также значился в перечне среди тех, кого Украина намерена вернуть в рамках обмена.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 03.11.18

Украинские фигуранты российских санкций лишатся полутора тысяч объектов в Крыму. / Что с Кабановым? Нахлупин остался в списках правительства Крыма. / Меркель прочат место в совете директоров Nord Stream 2. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»