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Вторник, 19 февраля 2019, 19:44 мск

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Широка Россия: Москалькова объяснила, что происходит с пропавшим осуждённым украинцем Балухом

Информация об исчезновении этапированного из Крыма осуждённого гражданина Украины Владимира Балуха не соответствует действительности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает сайт уполномоченного по правам человека в РФ, со ссылкой на российского омбудсмена Татьяну Москалькову.

Ранее украинские СМИ, со слов адвоката осуждённого, распространили информацию о «таинственном исчезновении» Владимира Балуха.

«Как сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, эта информация не соответствует действительности. На самом деле Владимир Балух убыл для отбывания дальнейшего наказания на материковую часть Российской Федерации, о чём своевременно был проинформирован его адвокат», – говорится в сообщении.

«Вызывает удивление тот факт, что юрист, защищающий интересы Балуха, своевременно не проинформировал об этом его родных и близких», – отмечают на сайте омбудсмена.

«Я понимаю тревогу и то, волнение, которое испытывают родственники Владимира Балуха, однако согласно российскому законодательству, конечное место отбывания наказания не сообщается родственникам и адвокату до момента фактического прибытия в него заключённого. Обычно на такую дорогу, до того места, куда он отправлен отбывать наказание, уходит от 2-х недель до одного месяца», – цитирует Москалькову пресс-служба омбудсмена.

«Хочу успокоить жену и родителей Владимира: руководство ФСИН России заверило меня, что у него нормальное самочувствие, никаких жалоб по поводу состояния здоровья он не высказывал», – добавила Москалькова и уточнила, что «как только Владимир Балух окажется в месте, где будет отбывать наказание, об этом незамедлительно будет сообщено его адвокату и родным».

Напомним, Балух был приговорён к тюремному сроку за хранение оружия и боеприпасов в 2017 году Раздольненским судом республики Крым. В 2018 году суд добавил Балуху статью о дезорганизации деятельности государственных учреждений. Общий срок по двум статьям составил для осуждённого 5 лет.


Симферополь, Иван Капустин


Симферополь. Другие новости 19.02.19

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