По западным понятиям: ЕС требует от Кремля выпустить осуждённых в Крыму бандитов

Внешнеполитическая служба ЕС (ЕЕАS) потребовала от Российской Федерации выпустить на волю двух преступников, осужденных в Крыму за вымогательство денег и незаконное хранение оружия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», основанием для закрытия уголовных дел, с точки зрения чиновников ЕЕАS, является тот факт, что осуждённые именуют себя «активистами крымских татар», и поэтому необходимо «освободить их как можно скорее».

Кроме того, в ЕС не намерены признавать российскую юрисдикцию в Крыму, к кому бы она ни применялась.

«Владимир Балух 16 января приговорен на полуострове к трем годам и семи месяцам тюремного заключения судом, юрисдикцию которого ЕС не признает. Другой крымско-татарский активист, Бекир Дегерменджи, был задержан 23 ноября по сомнительным обвинениям. Учитывая критическое состояние его здоровья, он должен получить немедленный доступ к необходимому медицинскому обслуживанию», – заявляют в Евросоюзе.

«Европейский союз ожидает, что все нелегально задержанные граждане Украины на нелегально аннексированном Россией полуострове должны быть отпущены как можно скорее», – подчёркивается в документе.

В заявлении также содержится требование «свободного доступа международных наблюдателей на полуостров», то есть, – без надлежащего оформления въездных документов согласно российскому законодательству.

Напомним, Балух был приговорён к тюремному сроку крымским судом за хранение оружия и боеприпасов, а Дегерменджи возглавлял банду вымогателей и был задержан осенью прошлого года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.01.18

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