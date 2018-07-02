В Киеве озвучили, кого из осужденных россиян готовы вернуть на родину

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко озвучила список из 23 осужденных или арестованных на Украине граждан России, которых готовы передать Москве в обмен на освобождение украинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список включены: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

«Это те граждане РФ, которые уже осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях в Донбассе, или по ним идут судебные процессы», – цитирует Геращенко «Интрефакс».

Взамен украинская сторона хотела бы получить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгения Панова, осужденных в России за террористическую деятельность.

Отметим, что российская сторона пока не согласовала возможность обмена Санцова и Кольченко, заявив, что они являются гражданами России и от этого статуса не отказывались.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.07.18

Дубль два: в Крыму настойчиво пытаются «поселить» Петра и Февронию. / «Алё, СБУ!» Победа России над Испанией взорвала Украину. / Врите больше! Блогеры и СМИ должны спасти авторитет Украины, распространяя фейки о Крыме. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»