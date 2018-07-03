Арест Медведчука и срыв мундиаля: Саакашвили составил «методичку» по освобождению террориста Сенцова

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил украинским властям надавить на Россию и добиться выдачи «Незалежной» крымчанина Олега Сенцова, осужденного за терроризм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Саакашвили порекомендовал силовикам задержать украинского политика Виктора Медведчука, после чего – лишить его свободы по решению суда.

«Он входит в ближний круг Путина, он его кум, и за Медведчука Путин отдаст всех наших заложников, включая Олега. И Порошенко, и Аваков, и Турчинов, и Луценко прекрасно знают, что его есть за что посадить. Сам Медведчук тем более это знает. Его нужно немедленно арестовать, хотя бы за коррупцию, посадить в общую камеру», – написал на своей странице в Facebook скандальный политик.

При этом Саакашвили предположил, что арест Медведчука обернется крахом для российских бизнес-структур украинского президента Порошенко. Поэтому глава «Незалежной» вряд ли пойдет на такой шаг. Тем временем сторонники Саакашвили «атаковали» страницы руководителей Украины в социальных сетях, требуя от них задержания Медведчука, считая, что это действительно может повлиять на освобождение Сенцова.

Кроме того, скандальный политик предложил украинцам «надавить» на сборные стран, которые продолжают участвовать в чемпионате мира по футболу в России. Саакашвили уверен, что если жители Украины массово обратятся к игрокам, предложив им не выходить на поле до освобождения Сенцова, спортсмены «поймут» и возможно согласятся не участвовать в матчах, пока не будет выполнено требование «Незалежной».

Напомним, крымчане Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденные за террористическую деятельность, вошли в список Украины так называемых «украинских политзаключенных», которых готовы обменять на граждан России, находящихся в тюрьмах «Незалежной». В России отмечают, что Кольченко и Сенцов не отказывались от российского гражданства, поэтому их передача Украине пока невозможна.

Фото: скриншот со страницы Турчинова в Facebook

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 03.07.18

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