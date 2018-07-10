Украинец, готовивший теракты в Крыму, может получить 10,5 лет «строгача»

Гражданин Украины Евгений Панов, обвиняемый в подготовке диверсий в Крыму может получить 10,5 лет «строгача». Такое наказание запросила для него прокуратура.

Как уже сообщал«Новый День», 10 августа 2016 года ФСБ России сообщило о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины. «При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения обнаружены: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины», – заявили в пресс-службе ФСБ России.

Одним из организаторов готовящихся терактов считается житель Запорожской области Евгений Панов, 1977 года рождения, сотрудник ГУР МО Украины. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Приговор будет оглашен 13 июля. Сторона обвинения запросила для Панова 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, защита попросила его оправдать.

Второй украинец, признанный виновным в организации готовящихся терактов, а также в хранении взрывчатых веществ, в приобретении (сбыте) официальных документов и госнаград, а также в использовании заведомо подложного документа Андрей Захтей получил 6,5 лет «строгача»: он признал себя виновным и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Панов вину отрицает.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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