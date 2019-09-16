Украинский диверсант рассказал, как отметил с сообщниками День России в СИЗО Симферополя

Задержанные за преступления против российского Крыма украинские арестанты выкрикивали националистический лозунг «Слава Украине» из всех окон Симферопольского СИЗО во время салюта в честь Дня России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире принадлежащего Петру Порошенко «5 канала» рассказал вернувшийся на Украину в рамках обмена заключёнными диверсант Евгений Панов.

При этом Панов утверждает, что вместе с диверсантами якобы громко славили Украину и обычные уголовники.

«Когда был День России, и в Симферополе давали салют, то со всех окон в СИЗО кричали «Слава Украине». Там все кричали, даже те, которые, якобы, настоящие преступники. Они тоже кричали «Слава..», потому что даже те, кто при Украине сидели в этом СИЗО, они вспоминают, что это было. Это было небо и земля, по сравнению с тем, что там есть сейчас», – приводит слова Панова «ПолитНавигатор».

Отметим, что при Украине в Симферопольском СИЗО, действительно, царили особые порядки.

«Полностью прогнившая государственная пенитенциарная система за деньги проводит в камеры к арестованным проституток, носит спиртное, наркотики, позволяет пользоваться мобильными телефонами и ноутбуками!», – свидетельствовал в 2011 году бывший руководитель милиции Крыма депутат Геннадий Москаль.

Напомним, гражданин Украины Евгений Панов был задержан в августе 2016 года и обвинён в подготовке диверсий в Крыму.

Тогда ФСБ России сообщило о ликвидации на полуострове агентурной сети разведки министерства обороны Украины. Панов был одним из организаторов готовящихся терактов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.09.19

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