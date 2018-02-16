Украинцу дали 6,5 лет строгача за попытку диверсии в Крыму

Верховный суд Крыма вынес приговор украинскому диверсанту Андрею Захтею.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Захтей получил наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 220 тысяч рублей. Захтея признали виновным не только в подготовке к диверсии в составе группы, но и в хранении взрывчатых веществ, в приобретении (сбыте) официальных документов и госнаград, а также в использовании заведомо подложного документа.

Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ России сообщило о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины, после попытки прорыва с территории «Незалежной» террористической группы. Захтея задержали и обвинили в участии в подготовке серии диверсий на территории Крыма. В его автомобиле нашли три килограмма взрывчатки и гранаты. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, признав свою вину и дав показания, подтвердившие версию следствия о подготовке украинской разведкой серии взрывов в Крыму.

Защита Захтея намерена оспорить решение Верховного суда и подать апелляцию. В дальнейшем суд рассмотрит дела других участников диверсионной группы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.02.18

Зима еще здесь: в Крым идет похолодание. / ДНР: Украина сорвала переговоры по обмену пленными. / История Крыма сурова: молодая команда Овсянникова пала на Федюхиных высотах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»