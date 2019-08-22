Киев готовит к возвращению на родину четырех осужденных россиян

Осужденных на Украине российских граждан Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова должны в скором времени передать Москве в обмен на удерживаемых в России украинцев. Об этом сообщил их адвокат Валентин Рыбин.

По словам защитника, сейчас россияне «проходят юридическую процедуру оформления обмена». «Обмен должен состояться в самое ближайшее время», – цитирует адвоката ТАСС. В комментарии украинским СМИ Рыбин также назвал в числе россиян, которых готовят к обмену, ранее арестованного и недавно отпущенного под залог Игоря Кимаковского.

Адвокат добавил, что в списке для обмена есть и другие россияне, однако не уточнил их имена. «Все они концентрируются в пунктах сбора и скоро, надеюсь, будут отправлены на обмен», – отметил он.

Крымчане Александр Баранов и Максим Одинцов – это бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые в 2014 году они перешли служить в российскую армию. В ноябре 2016 года их похитила СБУ, выманив на украинскую сторону пограничного пункта под предлогом передачи документов. В феврале прошлого года украинский суд признал военнослужащих виновными в госизмене и дезертирстве и приговорил их к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Евгений Мефедов был оправдан украинским судом по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, но затем его задержали по подозрению в сепаратизме. 19 августа россиянина отпустили под залог.

Игорь Кимаковский был задержан в июле 2015 года. Спецслужбы обвинили его в сборе информации о передислокации украинских военнослужащих.

Накануне сообщалось, что Россия готовит к выдаче Украине пятерых ее граждан, осужденных за терроризм. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко. По данным источника «Интерфакса», «в настоящее время обсуждается формат этой процедуры».

Позже появилась информация, что для обмена готовят еще трех граждан Украины – осужденного по делу о шпионаже Романа Сущенко, а также осужденных по делам о подготовке терактов Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

По данным источника «Коммерсанта», обмен может состояться до конца августа. По словам собеседника издания, Киеву могут быть выданы и украинские моряки-нарушители, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Москва, Киев, служба информации РИА «Новый День»

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