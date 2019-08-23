Обмен арестованными не за горами: в Киев прибыла Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев с однодневным визитом. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

По его данным, Москалькова прилетела в украинскую столицу в ночь на пятницу, 23 августа. В пресс-службе омбудсмена заявили, что не знают, какова цель визита Москальковой в Киев, передает «Интерфакс». В российском посольстве также не смогли уточнить цель визита омбудсмена в столицу Украины.

На этой неделе стало известно, что Москва и Киев активизировали процесс обмена арестованными и осужденными лицами. По данным газеты «Коммерсантъ», до конца августа на родину могут вернуться более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев. В их число могут попасть все украинские моряки, задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом в списках не значатся украинский режиссера Олегй Сенцов, осужденный за терроризм, и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, обвиняемый киевским режимом в госизмене. Как отмечает «Ъ», Вышинский сам отказался от обмена, поскольку намерен добиваться своего оправдания и освобождения.

Источники издания сообщили, что Россия и Украина обменяются задержанными по формуле «33 на 33». При этом ни одна из сторон не называет точные сроки обмена. Собеседники газеты говорят, что обмен, по всей видимости, состоится до конца августа, указывая, что Москва и Киев достигли принципиальной договоренности по этому вопросу.

Наблюдатели предполагают, что Москалькова направилась в Киев, чтобы уладить последние детали по обмену.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.08.19

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