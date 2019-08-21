Арестованные украинские моряки-нарушители могут скоро вернуться на родину

Помимо пятерых осужденных за терроризм украинцев Москва планирует выдать Киеву задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе 24 украинских военных моряков за нарушение российской границы. Переговоры об обмене задержанными и осужденными на территории России и Украины лицами, которые ведутся более года, находятся в финальной стадии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к переговорам источник. По его сведениям, обмен может состояться до конца августа. Сейчас стороны согласовывают списки.

Собеседник издания рассказал, что кроме моряков Украине могут быть переданы и другие лица, однако не уточнил, кто именно. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, кого в обмен на украинцев выдаст России Киев, чтобы «не навредить». По сведениям газеты, в их числе может оказаться бывший главный редактор «РИА Новости – Украина» гражданин РФ Кирилл Вышинский, арестованный в мае 2018 года по обвинению в государственной измене.

Информацию о готовящемся обмене изданию подтвердил неназванный украинский дипломат. Как отмечает газета, договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины, состоявшегося 11 июля.

Ранее сегодня «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник, сообщил, что Россия готовит к выдаче Украине пятерых ее граждан, осужденных за терроризм. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко. По данным источника, «в настоящее время обсуждается формат этой процедуры».

Напомним, в июле замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что украинские моряки, задержанные в Керченском проливе и арестованные российским судами, будут подключены к обмену на российских граждан, удерживаемых Украиной.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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