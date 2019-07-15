Кремль включил арестованных украинских моряков в процесс обмена с Киевом

Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года и арестованные российским судами, будут подключены к обмену на российских граждан, удерживаемых киевским режимом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информацию об этом подтвердил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, отвечая на соответстующий вопрос журналистов.

«Конечно, обсуждается, думаем над этим», – цитирует Карасина «Интерфакс».

Вместе с тем, на вопрос, будут ли моряки обменяны на российских граждан в ближайшие дни, замглавы МИД РФ ответил , что «ничего не может сказать по этому поводу».

Напомним, ранее президенты России и Украины обсудили по телефону вопрос обмена пленными.

Сегодня в Киев прибыла уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и представила для обмена список из 50 россиян.

Её украинская коллега, омбудсмен при Верховной Раде Людмила Денисова подтвердила, что приезд Москальковой касается обмена гражданами.

«Начала встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в рамках ее визита в Киев. Мы обсудим вопрос освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и оккупированного Крыма, а также содержащихся граждан РФ в Украине», – написала Денисова в Фейсбуке.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.07.19

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