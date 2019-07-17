Кремль прокомментировал сообщения об обмене украинских моряков

Вопрос о возможном обмене украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, обсуждается, однако любые практические действия в этом процессе могут последовать только после завершения всех судебных процедур, установленных российским законодательством.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Действительно, этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня. Пока идут следственные действия, вы знаете, мы не будем комментировать решения суда, не будем давать оценки этой ситуации», – цитирует Пескова РИА Новости.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента не стал уточнять, связано ли продление сроков ареста украинским морякам с аналогичным решением украинского суда в отношении журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене Киевом.

Напомним, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что вопрос об освобождении арестованных украинских моряков, нарушивших морскую границу РФ в Керченском проливе, может быть поднят лишь после письменного обещания Украины пройти все судебные процедуры, предусмотренные российским законодательством.

«Я хочу напомнить, что РФ направила ноту на Украину, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства», – заявила Москалькова, повторив условие, которое ранее уже выдвигали в Кремле.

Как сообщал «Новый День», недавно замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что украинские моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года и арестованные российским судами, будут подключены к обмену на российских граждан, удерживаемых киевским режимом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.07.19

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