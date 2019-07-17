Киев возмутился продлению до осени ареста украинским морякам

Украины выразил протест в связи с продлением на три месяца ареста украинским морякам, нарушившим морскую границу РФ в Керченском проливе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Содержание Россией под стражей 24 украинских военнослужащих и трёх военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, и обычного международного права», – заявили в МИД Украины.

Напомним, сегодня суд в Москве продлил арест всем украинским морякам до середины октября 2019 года.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, связано ли продление сроков ареста украинским морякам с аналогичным решением украинского суда в отношении журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене Киевом.

Кроме того, Песков отметил, что вопрос о возможном обмене украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, обсуждается, однако любые практические действия в этом процессе могут последовать только после завершения всех судебных процедур, установленных российским законодательством.

Как сообщал «Новый День», недавно замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что украинские моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года и арестованные российским судами, будут подключены к обмену на российских граждан, удерживаемых киевским режимом.

МИДСимферополь, Валентин Карамазов

МИДСимферополь. Другие новости 17.07.19

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