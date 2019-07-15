Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков

Вопрос об освобождении арестованных украинских моряков, нарушивших морскую границу РФ в Керченском проливе, может быть поднят лишь после письменного обещания Украины пройти все судебные процедуры, предусмотренные российским законодательством.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Я хочу напомнить, что РФ направила ноту на Украину, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства», – заявила Москалькова, повторив условие, которое ранее уже выдвигали в Кремле.

Напомним, нота об условиях освобождения украинских моряков, направленная в Киев, сразу же была отвергнута министром иностранных дел «Незалежной» Павлом Климкиным.

После этого разгорелся скандал: Зеленский обвинил Климкина в том, что он не согласовал с президентом Украины ответ Кремлю.

Как сообщал «Новый День», сегодня в Киев прибыла уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и представила для обмена список из 50 россиян.

Её украинская коллега, омбудсмен при Верховной Раде Людмила Денисова подтвердила, что приезд Москальковой касается обмена гражданами.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что украинские моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года и арестованные российским судами, будут подключены к обмену на российских граждан, удерживаемых киевским режимом.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.07.19

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