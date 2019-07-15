Москва представила для обмена список удерживаемых на Украине россиян

Список незаконно удерживаемых украинским режимом граждан Российской Федерации, представленный сегодня для обмена, составляет 50 человек.

Как передат корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Из 50 человек – 27 находятся за решёткой, остальные – под ограничением в передвижении.

«Сегодня из российского списка по 50 гражданам России 27 человек находятся в местах лишения свободы, из них отбывают наказание 13 лиц, нет решений апелляционных инстанций пяти, нет вынесения решений первыми судебными инстанциями восьми лицам, решения судов первой инстанции не вступили в законную силу в отношении одного человека и 23 человека у нас, слава богу, на свободе из этого списка», – рассказала Москалькова.

Сколько всего россиян находятся в украинских застенках – не уточняется.

Напомним, в январе 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос насчитал 27 задержанных и 57 осуждённых россиян, из них якобы более 30 «кадровых российских военных».

«У нас есть приговоры судей по военнослужащим РФ... 57 человек осуждено, из них 31 военный РФ – это приговоры украинского суда. Фактически обвинительные акты еще доставлены в суд в отношении 27 человек», – отчитался Матиос.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.07.19

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