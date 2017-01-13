Киев причислил к военнослужащим РФ около 60 узников украинских тюрем

Публикации за 13.01.17

Украина выбрала порядка шестидесяти человек из числа тысяч незаконно удерживаемых на своей территории граждан и объявила их военнослужащими российской армии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», озвучить количество содержащихся за решёткой «кадровых российских военных» в эфире принадлежащего Петру Порошенко «5 канала» украинский режим поручил главному военному прокурору Анатолию Матиосу.

«У нас есть приговоры судей по военнослужащим РФ... 57 человек осуждено из них 31 военный РФ – это приговоры украинского суда. Фактически обвинительные акты еще доставлены в суд в отношении 27 человек ", – отчитался Матиос.

Напомним, по разным оценкам в тюрьмах Украины, кроме собственно украинских политзаключённых, также незаконно удерживается порядка тысячи российских граждан. Ни точное количество узников, ни судьба их – до сих пор не выяснены.

Понять, что происходит с пропавшими на территории Украины гражданами РФ, уже долгое время без особого успеха пытается российский омбудсмен Москалькова.

Кроме неё, ещё Международный комитет Красного Креста постоянно обращается к Киеву с требованием прояснить судьбу сотен украинских и иностранных граждан, которые пропали без вести с начала гражданской войны на юго-востоке Украины.

Иногда какие-то общие эмоциональные фразы на брифингах произносят Сергей Лавров и Мария Захарова.

Как сообщал «Новый День», в Министерстве иностранных дел РФ имеют представление лишь о приблизительном числе арестованных киевским режимом граждан России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.01.17

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