Украина подсчитала число своих граждан, находящихся под стражей в РФ

Уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Людмила Денисова передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список украинских граждан, которые находятся под следствием в российских СИЗО или отбывают наказание в тюрьмах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Денисова рассказала после совместной встречи с Москальковой в Киеве.

Ранее российский омбудсмен передала список из 50 россиян, удерживаемых киевским режимом на Украине.

Между тем, украинская сторона включила в свои списки 24 арестованных моряка, нарушивших морскую границу в Керченском проливе.

«Я тоже привезла вам список, полностью который содержит 150 дел – это граждане Украины, которые содержатся на территории РФ и в Крыму, в том числе 24 моряка. Хотела бы вам его передать, чтобы вы обратили свое внимание, как вы это умеете делать, чтобы все вопросы гуманитарного плана были решены», – цитирует Денисову РИА Новости.

Сообщается также, что омбудсмены обратятся к руководителям своих стран с просьбой о помиловании указами президентов ряда лиц с обеих сторон.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.07.19

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