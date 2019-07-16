В Киеве заявили о первом обмене пленными «в течение месяца»

В Киеве заявили о договорённости с Москвой провести первый обмен пленными в формате «10 на 10» или «15 на 15» уже в течение ближайшего месяца.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко.

«Договорились в течение месяца осуществить обмен определенным количеством наших пленных. Президент Зеленский говорил про «10 на 10», «15 на 15». В принципе, мы не замыкаемся на определенном количестве людей, наша задача сейчас обменять и получить своих людей обратно и разблокировать процесс «всех на всех», который до этого времени был заблокирован», – уточнил дипломат.

Кроме того, Пристайко добавил, что продолжается начатая во время телефонных переговоров Зеленского и Путина дискуссия вокруг 24 украинских моряков, арестованных после нарушения морской границы РФ в Керченском проливе.

«Основной темой этого разговора было освобождение наших моряков и других пленных. По этой теме мы готовы говорить каждый день, если это нужно, чтобы продвигался прогресс.

Президенты не договаривались о конкретной дате следующих встреч, это во многом связано с судебными и внесудебными решениями, переговорами наших омбудсменов, нашей переговорной командой во главе с Лутковской, и всеми другими усилиями по каналам и путям, которые мы используем, чтобы забрать наших людей обратно», – объяснил Пристайко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.07.19

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