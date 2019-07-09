Следователи ФСБ предъявили официальное обвинение всем украинским морякам

В Москве полностью завершены следственные действия по так называемому «керченскому инциденту», произошедшему в ноябре прошлого года, когда 24 украинских моряка на трёх судах по приказу экс-президента Петра Порошенко нарушили морскую границу РФ.

Сегодня обвинение предъявлено последнему из 24-х моряков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке сообщил адвокат нарушителей границы Николай Полозов, который по политическим мотивам упорно продолжает называть их военопленными, в соответствии с киевской версией.

«Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

В ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко.

Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств.

Следующая стадия – ознакомление с материалами уголовного дела.

Ожидается, что на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных.

Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения – 17 июля», – написал Полозов.

Моряков-нарушителей обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц).

Статья предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как сообщал «Новый День», на пресс-конференции по итогам саммита G20 Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

«Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине. Они (моряки) исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться», – сказал Путин, комментируя вопрос о возможном обмене или досрочном освобождении нарушителей границы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.07.19

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