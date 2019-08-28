Подстава для Зеленского: обмен задержанными между РФ и Украиной на грани срыва

Адвокат нескольких арестованных и осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин сообщил о переносе даты обмена задержанными лицами между Москвой и Киевом. По его словам, до сих пор нет указа президента Украина о помиловании россиян, которых предполагается обменять на арестованных в РФ украинцев. Адвокат предположил, что в офисе Владимира Зеленского, скорее всего, есть «некие силы», которые «хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг» (цитата по ТАСС).

Ранее адвокат россиян заявлял, что Россия и Украина определили дату обмена, но предпочел не называть ее. Он указывал, что окончательные списки по обмену пока не утверждены, и допускал, что может все еще измениться.

Ранее адвокат Игорь Свинцицкий, который представляет интересы бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова, сообщил, что обмен назначен на 28-29 августа. По словам адвоката, его подзащитный проходит юридические процедуры оформления обмена.

На прошлой неделе стало известно, что Москва и Киев активизировали процесс обмена арестованными и осужденными лицами. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что до конца августа на родину могут вернуться более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев. В их число могут попасть все украинские моряки, задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом в списках не значатся украинский режиссера Олег Сенцов, осужденный за терроризм, и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, обвиняемый киевским режимом в госизмене. Отмечалось, что Вышинский сам отказался от обмена, поскольку намерен добиваться своего оправдания и освобождения. Напомним, сегодня суд в Киеве смягчил журналисту меру пресечения, освободив его из-под ареста.

Источник РБК в свою очередь сообщил, что Россия и Украина обменяются задержанными по формуле «33 на 33».

В пятницу Киев посетила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Официально цель ее визита не называлась. Наблюдатели предположили, что омбудсмен прилетела в украинскую столицу для координации списков по обмену задержанными между РФ и Украиной.

Между тем, российские источники издания Daily Storm сообщили в понедельник, что процесс обмена затягивается и пока «нет уверенности» в его успешном завершении.

В МИД России в свою очередь заявили, что располагают сведениями по возможному обмену, но раскрыть их не смогут. «Все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе», – ограничилась официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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