Главу РИА «Новости Украина», обвиняемого в госизмене, освободили из-под стражи

Подольский районный суд Киева изменил меру пресечения руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому.
Кирилла Вышинского задержали по обвинению в «государственной измене» 15 мая 2018 года в Киеве и сразу же назначили меру пресечения в виде ареста. Позднее его обвинили в «незаконном хранении оружия и боеприпасов».
Журналист принял российское гражданство, чтобы просить Москву о помощи по дипломатической линии.
Адвокаты журналиста подали апелляционную жалобу, попросив изменить меру пресечения на личное поручительство.
Сторона обвинения возражать против смягчения меры не стала. Суд апелляцию удовлетворил. Вышинского освободили в зале суда.
Киев, Лиана Макоба
Киев. Другие новости 28.08.19
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