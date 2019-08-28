Главу РИА «Новости Украина», обвиняемого в госизмене, освободили из-под стражи

Подольский районный суд Киева изменил меру пресечения руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому.

Кирилла Вышинского задержали по обвинению в «государственной измене» 15 мая 2018 года в Киеве и сразу же назначили меру пресечения в виде ареста. Позднее его обвинили в «незаконном хранении оружия и боеприпасов».

Журналист принял российское гражданство, чтобы просить Москву о помощи по дипломатической линии.

Адвокаты журналиста подали апелляционную жалобу, попросив изменить меру пресечения на личное поручительство.

Сторона обвинения возражать против смягчения меры не стала. Суд апелляцию удовлетворил. Вышинского освободили в зале суда.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 28.08.19

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