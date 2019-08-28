В Кремле понятия не имеют о переносе обмена пленными

В Кремле ничего не известно не только о несостоявшемся сегодня обмене удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией, но и о том, что этот обмен вообще намечался.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«В Кремле никогда не говорили о том, что на сегодня что-то планируется. Поэтому я не знаю, откуда взята эта информация. Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал», – цитирует Пескова РИА Новости.

Между тем, сегодня адвокат нескольких арестованных и осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин сообщил о переносе даты обмена задержанными лицами между Москвой и Киевом.

По его словам, до сих пор нет указа президента Украины о помиловании россиян, которых предполагается обменять на арестованных в РФ украинцев. Адвокат предположил, что в офисе Владимира Зеленского, скорее всего, есть «некие силы», которые «хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг».

Ранее адвокат Игорь Свинцицкий, который представляет интересы бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова, сообщил, что обмен назначен на 28-29 августа. По словам адвоката, его подзащитный проходит юридические процедуры оформления обмена.

Сообщалось также, что обмен затягивается из-за отказа журналиста Кирилла Вышинского присоединяться к процессу, так как считает себя невиновным и подлежащим полному оправданию.

Напомним, сегодня он был освобождён из-под стражи без снятия вины.

Предполагалось, что первый обмен мжду Украиной и Россией пройдёт по формуле «33 на 33».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.08.19

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