«Дата известна»: в Раде сообщили о скором обмене Сенцова. Кремль пока хранит молчание

Обмен арестованными и осужденными между Украиной и Россией должен состояться 30 августа. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров признанного экстремистским и запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму, перевели в московское СИЗО «Лефортово». «По той информации, которой я владею, в пятницу должны прибыть все вместе (на Украину – прим. ред.)», – цитирует депутата РИА «Новости».

В то же время он допустил изменения в процессе обмена, однако, по словам парламентария, «вопрос уже на рельсы поставлен и будет отработан».

Между тем в Кремле отказались комментировать информацию об этапировании Сенцова в Москву для выдачи Киеву в рамках обмена заключенными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль официально сообщит о начале процесса обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, когда будет готов. При этом он отметил, что между Москвой и Киевом «имеют место определенные контакты» по теме обмена, но отказался комментировать переговоры по этому вопросу.

Ранее сегодня сначала в телеграм-каналах, а затем в российских информагентствах появилась информация об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнангах на Ямале в Москву в рамках процесса обмена заключенными с Украиной. По одним данным, сейчас он находится в Бутырской тюрьме, по другим сведениям – в «Лефортово».

Как сообщал «Новый День», накануне на Украине из-под стражи освободили главу издания РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене. Украинские СМИ, ссылаясь на ГПУ, сообщили, что Вышинского отправят в Россию в рамках схемы обмена «35 на 35». По их сведениям, по этой же схеме Украине выдадут Сенцова.

О том, что Россия и Украина активизировали тему обмена арестованными и осужденными гражданами, стало известно на прошлой неделе. Точная дата официально не называется, но в СМИ появляются имена, готовящихся к обмену. До сих пор Сенцов среди них не назывался. Однако точные списки еще не утверждены.

Киев, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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