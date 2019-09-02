Адвокат призвал не ждать обмена заключенными между РФ и Украиной 2 сентября

Обмена арестованными и осужденными между Россией и Украиной в понедельник, 2 сентября, не будет. Об этом сегодня сообщил адвокат нескольких арестованных на Украине россиян Валентин Рыбин.

По словам защитника, стороны ждут указа украинского президента Владимира Зеленского о помиловании. «Пока не будет указа Зеленского о помиловании, никто никуда не поедет, – цитирует адвоката РИА «Новости». – Указа пока нет».

На прошлой неделе Рыбин сообщил, что продолжается процедура оформления необходимых для обмена документов. Он предположил, что обмен пройдет 3 сентября. В то же время пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила в минувшую пятницу, что точная дата обмена пока не установлена.

Напомним, что в ночь на 30 августа появились сообщения, что 33 гражданина Украины вылетели из Москвы в Киев в рамках обмена. Первой об этом сообщила сотрудница Верховной рады Анна Исламова. Репост ее записи сделал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Однако в офисе президента Украины Владимира Зеленского эти данные опровергли.

Переговоры между РФ и Украиной об обмене задержанными стартовали в середине июля после первого телефонного разговора лидеров двух стран, состоявшегося в середине июля. Сообщалось, что в соответствующие списки могут войти 24 украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе за нарушение государственной границы России. Однако официальных подтверждений этому пока нет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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