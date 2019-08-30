«Все идет планово»: Москва и Киев отложили обмен заключенными

Обмен арестованными и осужденными между Россией и Украиной, проведение которого ожидалось сегодня, 30 августа, не состоится. Об этом заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

По ее словам, точная дата, когда будет произведен обмен, пока неизвестна. При этом Гитлянская отметила, что никаких препятствий для этого нет. «Все идет планово», – приводит слова пресс-секретаря украинское издание «Обозреватель». По ее словам, «сложный процесс переговоров по обмену продолжается».

Ранее сегодня адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине россиян, которых предположительно могут обменять на украинцев, заявлял ТАСС, что обмен может состояться, вероятно, 3 сентября.

Как информировал «Новый День», в ночь на 30 августа появились сообщения, что 33 гражданина Украины вылетели из Москвы в Киев. Первой об этом сообщила сотрудница Верховной рады Анна Исламова, ее запись репостнул генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Однако в офисе президента Украины Владимира Зеленского эти данные опровергли.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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