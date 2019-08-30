Генпрокурор как сомнительный источник: Украина официально опровергает завершение обмена заключенными

Россия и Украина не завершили процесс обмена арестованными и заключенными. Об этом заявили в офисе президента Владимира Зеленского.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью появились сообщения, что 33 гражданина Украины вылетели из Москвы в Киев. Первой об этом сообщила сотрудница Верховной рады Анна Исламова, репост сделал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Однако официальный Киев эту информацию опровергает:

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники». Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, офис президента сообщит об этом на официальных каналах», – заявили представители Зеленского.

Между тем, украинские СМИ продолжают сообщать подробности обмена. Например, «Вести Украина» пишут, что руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский уже прибыл в Москву и сегодня даст брифинг. Официально это, разумеется, никто не подтверждает.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.08.19

О россиянах информации нет: РФ и Украина провели обмен заключенными. / На Украине сформировали новый кабинет министров (полный список). / В администрации президента решают, кого выбрать губернатором Севастополя. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»