О россиянах информации нет: РФ и Украина провели обмен заключенными

Россия и Украина обменялись заключенными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые сообщения о совершившейся «сделке» начали поступать после 2 часов мск с украинской стороны. Сначала об этом в соцсетях сообщила сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова, затем – новоиспеченный генеральный прокурор Украины:

«Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!» – написал Руслан Рябошапка.

Всего Украине выдали 33 арестованных и осужденных, среди них 24 моряка, задержанных 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

Список переданных россиян не разглашается. По предварительным данным в Россию вернулись Максим Одинцов и Александр Баранов, а также Евгений Мефедов и Игорь Кимаковский, а также Руслан Беджиев.

Самолет с украинцами приземлился в Киеве в пять утра – об этом спецслужбы сообщили родственникам прилетевших, не уточняя, где они находятся.

Официальной информации о россиянах пока нет. Адвокат Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные, готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО (по его данным России должны выдать 12 человек) и, возможно, прибудут в Москву 3 сентября.

«Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен», – заявил Рыбин.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.08.19

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