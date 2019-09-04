Названа очередная дата обмена заключенными между РФ и Украиной. Кремль продолжает молчать

Обмен арестованными и осужденными между Россией и Украиной может начаться до конца недели, вероятно, 7 сентября. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на дипломатические источники. Впрочем, как отметил один из собеседников агентства, договоренности носят предварительный характер. Точная дата и условия обмена будут согласованы в середине недели.

Между тем адвокат нескольких удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин в комментарии «Коммерсанту» усомнился, что обмен будет произведен на текущей неделе. По словам защитника, у него нет информации о дате возможного обмена. Ранее Рыбин предполагал, что обмен может состояться 3 сентября.

В Кремле данную тему по-прежнему не комментируют. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос обмен является чувствительным, поэтому «анонсов здесь быть не может». При этом он пообещал, что всё будет известно в свое время.

Как информировал «Новый День», в ночь на 30 августа появились сообщения, что 33 гражданина Украины вылетели из Москвы в Киев в рамках обмена. Первой об этом сообщила сотрудница Верховной рады Анна Исламова. Репост ее записи сделал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Однако в офисе президента Украины Владимира Зеленского эти данные опровергли. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявляла, что точная дата обмена пока не установлена.

Переговоры между РФ и Украиной об обмене задержанными стартовали в середине июля после первого телефонного разговора лидеров двух стран, состоявшегося в середине июля. Сообщалось, что в соответствующие списки могут войти 24 украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе за нарушение государственной границы России. Впрочем, официальных подтверждений этому пока нет.

Добавим, что в понедельник источники «Ъ» рассказали о новой схеме, которая может быть использована то при обмене заключенными. По их сведениям, осужденные будут помилованы указами президентов, а арестованных вернут на родину с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.09.19

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