Путин выступил с заявлением по обмену заключенными между РФ и Украиной

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, анонсировал «масштабный обмен», арестованными и осужденными между Россией и Украиной. По его словам, переговоры по этой теме выходят на финальную стадию. Такое заявление российский президент сделал, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии ВЭФ. В частности, Путина спросили, когда произойдет обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

Российский президент заявил, что «исходя из соображения гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе и с официальными властями» (цитата по «Интерфаксу»). При этом он признался, что российской стороне «достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей» (цитата по ТАСС). Путин пообещал, что в ближайшее время всё станет известно.

Президент России добавил, что обмен будет «достаточно крупным, масштабным» и станет хорошим шагом в налаживании отношений между РФ и Украиной.

Накануне в СМИ появились сообщения, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться до конца недели, вероятно, 7 сентября. Об этом, в частности, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на дипломатические источники. Впрочем, как было отмечено, договоренности носят предварительный характер. Точная дата и условия обмена будут согласованы в середине недели.

Между тем адвокат нескольких удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин в комментарии газете «Коммерсантъ» высказал сомнение, что обмен будет произведен на текущей неделе. В Кремле эти сообщения комментировать отказались.

Напомним, в ночь на 30 августа появились сообщения, что 33 гражданина Украины вылетели из Москвы в Киев в рамках обмена. Первой об этом сообщила сотрудница Верховной рады Анна Исламова. Репост ее записи сделал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Однако в офисе президента Украины Владимира Зеленского эти данные опровергли. Переговоры между РФ и Украиной об обмене задержанными активизировались в середине июля после первого телефонного разговора лидеров двух стран. Сообщалось, что в соответствующие списки могут войти 24 украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе за нарушение госграницы России, и осужденный за подготовку терактов в Крыму режиссер Олег Сенцов, но официальных подтверждений этому пока нет. Ранее из Киева поступили сообщения, что обмен готовится по схеме «35 на 35».

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 05.09.19

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