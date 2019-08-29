Сенцова срочно доставили из Лабытнанги в Москву

Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму, доставили в Москву из колонии в Лабытнанги. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил telegram-канал «Незыгарь».

Как уже сообщал «Новый День», Россия и Украина собираются обменять арестованных и осужденных граждан. Точная дата не называется, но в СМИ появляются имена, готовящихся к обмену. До сих пор Сенцов среди них не назывался. Но точные списки еще не утверждены.

И вот вчера стало известно, что на Украине из-под стражи освободили главу издания РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене, а позже появились сообщения, что Олега Сенцова доставили спецрейсом УФСИН в Москву.

Украинские СМИ, ссылаясь на ГПУ, сообщают, что Вышинского отправят в Россию в рамках схемы обмена «35 на 35». И предполагают, что по этой же схеме Украине выдадут Сенцова.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.08.19

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