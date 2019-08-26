Киев затягивает процесс обмена, боясь опозориться с Вышинским

Украина вынуждает арестованного российско-украинского журналиста Кирилла Вышинского признать вину в «госизмене», чтобы включить его в список обмениваемых граждан.

Однако сам Вышинский отказывается от обмена, так как уверен, что его дело рассыпется и украинский суд будет вынужден полностью его оправдать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», адвокат арестованных на Украине россиян Валентин Рыбин подтверждает, что процесс обмена, о котором объявили ранее, затягивается из-за споров по делу Вышинского.

Между тем, сама дата обмена, по его словам, уже известна.

«Дата обмена известна, ждем», – заявил Рыбин, которого цитирует ТАСС, но добавил, что она «не для разглашения».

Отметим, что практически все удерживаемые Киевом граждане, которых Украина готовит к обмену, не прошли так называемой «юридической очистки». То есть, киевский режим не собирается снимать с них нелепых и сфальсифицированных обвинений.

Сообщается, что для первого обмена обе стороны готовят по 33 человека.

В пятницу для координации списков в Киев уже прилетала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Между тем, близкие к процессу российские источники издания Daily Storm заявляют, что процесс обмена затягивается и пока «нет уверенности» в его успешном завершении.

«Что там будет и как – это пока тайна, покрытая мраком. Мы абсолютно не уверены в ситуации, в том, что произойдет», – сообщили собеседники издания.

Напомним, несколько дней назад адвокат удерживаемых на Украине российских граждан Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова заявил, что в скором времени Киев должен передать их Москве в обмен на осуждённых в России украинцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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