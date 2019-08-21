Россия собирается выдать Украине пятерых осужденных за терроризм

Россия может выдать Украине пятерых ее граждан, осужденных за терроризм. К такому выводу пришли журналисты и правозащитники, проанализировав последние события.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адвокат украинского гражданина Николая Карпюка 20 августа сообщил, что его подзащитный исчез из «Владимирского централа», где тот отбывал срок с 2017 года (в мае 2016 года Карпюк был признан виновным в убийстве российских военнослужащих во время боевых действий в Чечне и приговорен к 22,5 годам лишения свободы). Одновременно стало известно, что из колонии в Тверской области увезли украинца Владимира Балуха (в 2017 году Раздольненский суд Республики Крым приговорил его к 5 годам лишения свободы за хранение оружия и боеприпасов, а также дезорганизацию деятельности государственных учреждений).

По мнению адвокатов одновременное «снятие» заключенных из мест отбывания наказания «вызывает сдержанный оптимизм».

Чуть позже журналисты сообщили, что обнаружили обоих в Лефортово. А вместе с ними Станислава Клыха (осужден по тем же статьям, что и Карпюк), Павла Гриба (осужден за попытку организовать теракт в одной из школ Сочи), Александра Кольченко (задержан вместе с Олегом Сенцовым по подозрению в подготовке терактов в Крыму).

Интерфакс, ссылаясь на собственный истнчик, сообщил, что всех пятерых готовят к выдаче Украине и «в настоящее время обсуждается формат этой процедуры».

Напомним, что переговоры этих заключенных на россиян, удерживаемых на Украине, ведутся более года. Видимо, процесс движется к завершению.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.08.19

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