Правительство РФ назвали «главным инвестором бандеровской Украины»

Депутатов Госдумы возмутила невнятная позиция правительства РФ по сохранению транзита газа через территорию Украины.

В частности, депутаты от фракции КПРФ подозревают, что министерство энергетики готово вновь одобрить долгосрочный контракт на транзит газа с Украиной, которая объявила Россию «страной-агрессором» и постоянно сознательно провоцирует конфликты Москвы с Западом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил журналистам депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

Коломейцев упомянул вчерашнее трёхстороннее заседание России, Еврокомиссии и Украины о продлении транзитного договора через «Незалежную».

«Разве адекватна наша реакция? Заседает вчера Новак (министр энергетики) вместе с Еврокомиссией и Украиной и виляет: «может, мы продолжим транзит». В такой ситуации ничего не надо давать. Нас не первый год объявляют врагом, а мы продолжаем оставаться самым главным инвестором бандеровской Украины. Это как минимум неуважение к себе», – негодует депутат.

Кроме того, досталось правительству и за игнорирование юбилейной годовщины Переяславской Рады. Депутат отметил, что на госканалах практически не освещалось 365-летие воссоединения угнетаемой поляками Малороссии под руководством Богдана Хмельницкого с Россией.

«Меня крайне поразило, что ни одно федеральное СМИ даже не сообщило об этой дате. Мы или недопонимаем, либо политика, которая проводится в РФ, не является политикой государства, которое претендует на какую-то роль в мире», – цитирует Коломейцева «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уверенно заявил, что Россия либо сохранит транзит газа через украину, либо будет каждый год платить ровно те деньги, которые «Незалежная» получает за перекачку российского газа по своей территории.

Как известно, депутаты Госдумы часто критиковали правительство РФ за масштабные поставки угля режиму Порошенко, а также дизельного топлива, которым заправляется военная техника, воюющая с жителями республик Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.01.19

Украинца отправили в колонию строгого режима за нарушение запрета на въезд в Крым. / Власти Армянска в шесть раз увеличили бюджетные траты на телевизионное убеждение населения. / Пожар на танкерах в Черном море: число жертв уже 14. Угрозы экологии нет, заявили чиновники. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»