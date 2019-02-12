Неожиданное появление в Крыму капитана «Норда» спровоцировало на Украине разгул бешеной конспирологии

На Украине разгорелся грандиозный скандал в связи с возвращением в Крым из украинского плена капитана сейнера «Норд» Владимира Горбенко.

Чиновники, эксперты и политики выстраивают сложные версии, обвиняя друг друга, а также – власти Украины, власти Москвы, СБУ и ФСБ в бегстве капитана из «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», во всех теле- и радио эфирах «Незалежной» звучат самы разные мнения.

Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин уверен, что исчезновение Горбенко – это хорошо продуманная операция, которая могла быть реализована за счёт предательства подкупленных должностных лиц.

«Так произошло из-за позиции тех правоохранительных органов, которые вели это производство. Прежде всего, это прокуратура АРК. Была ли это умышленная позиция или недобросовестность – вопрос большой, но это факт. Далее – как он воспользовался возможностью перемещаться по территории Украины – тут адвокаты несколько лукавят, потому что все предыдущие попытки переместиться в Крым или выехать в Российскую Федерацию члены команды «Норд» делали с использованием фейковых российских документов. И тут большой вопрос – по какому документу капитан «Норда» выехал с территории Украины. Или это была первая ситуация – он выехал по украинскому документу, второй вариант – он выехал из-за невнимательности по российскому документу, или третий вариант – это была спецоперация, когда через разные обстоятельства: перевозкой через пункт контроля или в дипломатической почте его как-то, он в целом не показывал документы. Я лично уверен, что без договоренностей с уполномоченными должностными лицами Украины то, что произошло, было бы невозможным», – настаивает Бабин.

По мнению провластного политолога Владимир Фесенко, кроме подкупа и предательства, в этом деле могли быть задействованы российские спецслужбы и привёл примеры, которые, по его мнению, свидетельствуют об определённом почерке.

«Есть проблема с тем, как работают наши правоохранительные органы и Погранслужба. Потому что это не первый и, боюсь, не последний такой инцидент. Давайте вспомним другой, еще более резонансный пример, когда группа беркутовцев, которые находились под судом, их отпустили под домашний арест, они благополучно перешли границу где-то между Харьковской и Белогородской областью, и оказались в России. Целая группа перешла. Как? Большинство из нас подумает, что были задействованы какие-то коррупционные механизмы. Заплатили кому надо, и их отпустили. И здесь самая простая версия именно такая – заплатили кому-то. Может быть, ему помогли российские спецслужбы, я не знаю, но эта история требует специального расследования», – заявил Фесенко.

В свою очередь, полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков уверен, что успешное бегство Горбенко в Крым – это провал или, наоборот, сознательное действие украинских спецслужб.

«Думаю, что сделано это было официально. Он проехал, может быть, под чужим паспортом, но проехал очень спокойно. Меня настораживает вот что – наши спецслужбы и прокуратура, которая должна осуществлять надзор за проведением оперативно-розыскных мероприятий, и СБУ, и милиция – почему они за ним не проводили негласные оперативно-розыскные действия… Он пересек границу – никто из тех, кто за ним наблюдал, не дал команду погранцам и таможенникам, чтоб они его задержали. Он спокойно пересек границу. Давайте сделаем вывод – кто тут нам лапшу какую-то рассказывает… Я, как человек, прослуживший в контрразведке очень много лет и занимавший оперативно-руководящие должности, я вижу здесь вопросы, связанные… Я не буду говорить, что это недоработка, но, по всей видимости, это контролированный уход», – приводит «Политнавигатор» слова Старикова.

Напомним, в российской Госдуме также впечатлены завершением истории с «приключениями» российского капитана Горбенко на Украине. Депутаты убеждены, что наличие российского паспорта подтолкнуло украинского пленника Горбенко к решительным и единственно правильным решениям в его непростой ситуации.

Поэтому, по мнению депутатов, необходимо, чтобы у всех жителей Донбасса тоже были на руках российские паспорта. Это дало бы правовые основания взять под защиту население, а самим жителям чувствовать себя уверенно.

Симферополь, Иван Капустин

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