Капитан «Норда» вновь готов бороздить просторы Азова

Проявивший смекалку в момент бегства из украинского плена капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко объявил, что засиделся на берегу и вновь ищет возможность выйти в море, дабы заняться рыбным промыслом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в беседе с РИА Новости сообщила Евгения Горбенко, мать знаменитого на всю страну рыбака.

По её словам, сын не представляет свою жизнь без постоянных выходов в рейс и связывает свою судьбу только с рыбным промыслом и морем.

Ранее владелец сейнера «Норд» Керченский рыбколхоз имени Первого Мая обратился к правительствам России и Крыма с просьбой спасти предприятие от банкротства в связи с утерей рыболовного судна, которое удерживается украинскими властями в порту Бердянска.

Рыбаки просят либо поскорее вызволить сейнер из украинского плена, либо предоставить им другое судно, чтобы они могли продолжить промысел.

«Мы сейчас будем думать, что делать дальше, каким образом осуществлять деятельность колхоза, потому что судна у нас нет. Мы будем просить правительство Крыма или правительство России помочь нам либо в возвращении этого судна, либо в приобретении нового», – заявила представитель судовладельца Анна Шевелева.

Напомним, неожиданное появление в Крыму капитана «Норда» спровоцировало на Украине разгул бешеной конспирологии.

Чиновники, эксперты и политики выстраивают сложные версии, обвиняя друг друга, а также – власти Украины, власти Москвы, СБУ и ФСБ в бегстве капитана из «Незалежной».

Как сообщал «Новый День, сейнер «Норд» был захвачен украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска. Капитану Горбенко запретили покидать территорию «Незалежной», его и других членов экипажа считают гражданами Украины.

В отношении Горбенко возбудили уголовное дело по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» и в незаконном вылове рыбы. Капитану грозило до пяти лет лишения свободы.

30 октября семь членов экипажа удалось обменять на задержанных российскими пограничниками украинских браконьеров и вернуть в Крым.

В свою очередь Украина пытается продать захваченный сейнер, якобы в счет погашения расходов за его содержание в порту Херсона. Однако найти покупателей пока не может.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.02.19

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