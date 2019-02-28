Захваченный сейнер «Норд» войдёт в состав украинского флота

Украина так и не смогла продать захваченное в марте прошлого года крымское рыболовецкое судно «Норд». Все торги провалились.

В Киеве приняли решение присвоить себе и переоборудовать сейнер в учебное судно для курсантов Морской академии Украины. Кроме того, предполагается использовать его и «в научных целях».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в «Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» (АРМА).

«Рассматривается целесообразность изменения пути управления активом (судно «Норд»), а именно передачи последнего в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины», – уточнили в агентстве.

По данным АРМА судно будет передано для учебных и научных целей в Морскую академию Украины.

Как сообщал «Новый День, сейнер «Норд» был захвачен украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска. Капитану Горбенко запретили покидать территорию «Незалежной», его и других членов экипажа считают гражданами Украины.

В отношении Горбенко возбудили уголовное дело по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» и в незаконном вылове рыбы. Капитану грозило до пяти лет лишения свободы.

30 октября семь членов экипажа удалось обменять на задержанных российскими пограничниками украинских браконьеров и вернуть в Крым.

В феврале капитан Горбенко смог скрытно вырваться из украинского плена и оказаться в Крыму.

В свою очередь Украина пыталась продать захваченный сейнер, якобы в счет погашения расходов за его содержание в порту Херсона. Однако найти покупателей так и не смогла.

Недавно капитан Владимир Горбенко объявил, что засиделся на берегу и вновь ищет возможность выйти в море, дабы заняться рыбным промыслом.

Ранее владелец сейнера «Норд» Керченский рыбколхоз имени Первого Мая обратился к правительствам России и Крыма с просьбой спасти предприятие от банкротства в связи с утерей рыболовного судна, которое удерживается украинскими властями в порту Бердянска.

Рыбаки просят либо поскорее вызволить сейнер из украинского плена, либо предоставить им другое судно, чтобы они могли продолжить промысел.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.02.19

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