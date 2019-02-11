Владелец захваченного сейнера «Норд» просит помощи у правительства

Владелец сейнера «Норд» Керченский рыбколхоз имени Первого Мая обратился к правительствам России и Крыма с просьбой спасти предприятие от банкротства в связи с утерей рыболовного судна.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила представитель судовладельца Анна Шевелева.

Рыбаки просят либо поскорее вызволить сейнер из украинского плена, либо предоставить им другое судно, чтобы они могли продолжить промысел.

«Мы сейчас будем думать, что делать дальше, каким образом осуществлять деятельность колхоза, потому что судна у нас нет. Мы будем просить правительство Крыма или правительство России помочь нам либо в возвращении этого судна, либо в приобретении нового», – цитирует Шевелеву Крыминформ.

Напомним, капитан судна «Норд» Владимир Горбенко сегодня смог вернуться в Крым.

Об исчезновении российского моряка стало известно 28 января. Адвокаты подозревали СБУ в пропаже капитана.

Как сообщал «Новый День, сейнер «Норд» был захвачен украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска. Капитану Горбенко запретили покидать территорию «Незалежной», его и других членов экипажа считают гражданами Украины.

В отношении Горбенко возбуждено уголовное дело по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» и в незаконном вылове рыбы. Капитану грозило до пяти лет лишения свободы.

30 октября семь членов экипажа удалось обменять на задержанных российскими пограничниками украинских браконьеров и вернуть в Крым.

В свою очередь Украина пытается продать захваченный сейнер, якобы в счет погашения расходов за его содержание в порту Херсона. Однако найти покупателей пока не может.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.02.19

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