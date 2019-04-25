В Киеве пришли с обысками к адвокатам капитана «Норда» и главы Крыма

Украинские силовики нагрянули в квартиру адвоката объединения «Могильницкий и партнеры», которое представляло интересы капитана российского сейнера «Норд», незаконно захваченного пограничниками «Незалежной».

Постановление на обыск выписано украинской прокуратурой. Адвоката обвиняют в «совершении террористического акта».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об написал в Facebook управляющий партнер объединения Максим Могильницкий.

«Прямо сейчас в квартире адвоката АО «Могильницкий и партнеры» проводится незаконный обыск. «Основанием» является постановление со ссылкой на 233-ю статью УПК за подписью прокурора. Обыск без разрешения суда – исключение. Применяется лишь в случае острой необходимости. Если, к примеру, речь о преследовании опасного преступника или спасении людских жизней идет. Нужно ли говорить, что это и близко не наш случай?», – возмущён адвокат.

«Убежден, что это лишь первый удар уходящей власти по нашему Объединению», – не сомневается Могильницкий.

«Показания дам лично. Нужно будет – с применением полиграфа. Мне скрывать нечего и врать незачем», – заявил юрист.

По мнению Могильницкого, цель беспрецедентных обвинений – уничтожить адвокатскую группу, успешно ведущую дела против нынешней власти.

«Кроме того, сие поможет отдельным правоохранителям избежать наказания за целый ряд служебных преступлений и позволит закрыть наконец дело против первых лиц государства, укравших полтора миллиарда долларов у иностранных компаний-инвесторов», – добавил глава адвокатского объединения.

Напомним, к услугам солидного киевского адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» прибегал и глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как сообщал «Новый День», капитана захваченного украинскими властями сейнера «Норд» Владимира Горбенко повторно объявили в розыск на Украине.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.04.19

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