А крымчане подождут: Сергей Аксёнов может избежать персональных санкций от Киева

Кассационный административный суд Верховного суда Украины открыл производство и назначил рассмотрение дела по иску главы Республики Крым Сергея Аксенова об отмене против него персональных санкций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», персональные санкции были введены еще в 2016 году по указу украинского президента Петра Порошенко. Вместе с Аксеновым в списке политиков, в отношении которых были введены ограничения, оказались председатель Госсовета республики Владимир Константинов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Санкции предусматривают запрет на выведение капиталов за границу Украины, приостановление финансовых операций и блокирование активов.

Воспользовавшись услугами солидного киевского адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Аксенов, спустя, без малого, два года, потребовал отменить решение, принятое, по его мнению, с нарушением украинских законов. По словам юристов, в отношении главы Крыма санкции были введены безосновательно и в нарушение принятого порядка.

«Президент Украины, Кабмин, Нацбанк и СБУ нарушили требования пятой статьи закона Украины «О санкциях». Ведь по закону, глава государства не уполномочен принимать решения о введении персональных санкций. Таковое должно приниматься СНБО. Именно поэтому господин Порошенко ввел в действие уже принятое ранее решение СНБО. Но закон, в то же время, гласит, что СНБО уполномочен принимать такие решения лишь после внесения соответствующих предложений от Кабмина, НБУ и СБУ.

И так вышло, друзья, что мы располагаем документально подтвержденной информацией, согласно которой ни один из перечисленных выше органов предложений о применении и отмене санкций (в том числе и в отношении господина Аксенова) на рассмотрение СНБО не подавал. Именно такой вывод можно сделать исходя из ответов данных органов на наши письменные запросы», – написал на своей странице в Facebook адвокат Максим Могильницкий, подчеркнув, что «Петр Порошенко, своим указом, ввел в действие решение СНБО, принятое в нарушение порядка, предусмотренного законом Украины «О санкциях».

Рассмотрение иска назначено на 22 октября, соответствующая информация размещена на сайте суда.

Адвокат также не преминул похвастаться еще одной победой в интересах Аксенова: ЕСПЧ принял от партнеров его фирмы иск о нарушении украинским государством прав человека в отношении главы крымского правительства. Как выразился Могильницкий, «из стольного града Страсбурга» пришла «новость, упакованная в симпатичный конверт».

Напомним, ранее глава Крыма неоднократно заявлял о том, что санкции за позицию по Крыму и Украине, в том числе, со стороны США и Европы, его не волнуют.

Как отмечают крымские пользователи соцсетей, внезапная торопливость и напористость крымского руководителя в отстаивании своих персональных и человеческих прав на Украине и в Европе выглядит, как минимум, странно на фоне множества проблем, а то и физических страданий простых крымчан от действий киевского режима.

Комментаторы припоминают и томящихся на Украине членов команды сейнера «Норд», и сидящих в украинских тюрьмах, схваченных СБУ, крымских военнослужащих, муниципальных депутатов, беременную общественницу Елену Одновол и других.

Вспомнили и о сотнях заведенных уголовных дел против крымских депутатов, чиновников, бизнесменов, правоохранителей, судей, журналистов, военнослужащих. Против бюджетников, организовывавших референдум и выборы разных уровней.

Не говоря уже об инициированных Украиной и принятых Западом антикрымских санкциях в нарушение политических, экономических и социальных прав уже миллионов жителей полуострова, которые не могут по-человечески ни за границу съездить, ни деньги свои вернуть, ни дипломы признать, и так далее.

«Он у нас прямо, как Чапай – впереди и на лихом коне… С той только разницей, что впереди Чапая не бежали лощеные киевские адвокаты», – шутят пользователи.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

Симферополь. Другие новости 27.09.18

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