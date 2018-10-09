Управленческий кризис в Крыму: эксперты объяснили падение индекса избираемости Аксёнова

Эксперты сообщили о снижении индекса избираемости действующего главы Крыма Сергея Аксёнова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рейтинге Центра электоральных практик и Политической экспертной группы (ПЭГ) Аксёнов получил оценку «3». Таким образом, глава Крыма, ранее в основном характеризовавшийся как управленец с устойчивой позицией, оказался в списке руководителей российских регионов со средними шансами на переизбрание. Срок его полномочий заканчивается в октябре 2019 года.

Результаты опросов по мониторинговому проекту опубликовал на своей странице в Facebook руководитель ПЭГ Константин Калачев.

Эксперты оценивали действующих глав субъектов по пятибалльной шкале – в зависимости от их личной популярности, степени политической конкуренции в регионе и социально-экономического благополучия региона, уровня протестных настроений и степени влияния.

В комментарии для РИА «Новый День» политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов согласился с выводами коллег, указав на слабые стороны Аксёнова как руководителя Крыма. Среди причин падения рейтинга главы региона эксперт назвал частую смену руководителей муниципалитетов, что далеко не всегда оказывается эффективной мерой для наведения порядка в проблемном городе или районе.

«Конкретных результатов не ощущается. То есть, пример того как Аксенов проводит муниципальную реформу – не очень удачен, и, соответственно, можно говорить, об управленческом кризисе на территории Крыма. При этом всё это, естественно, видят жители», – сказал политолог.

Также он обратил внимание на продолжающиеся проблемы с освоением средств, которые выделяются Крыму для реализации масштабных проектов.

«Недостаточно хорошо реализовывается программа по развитию инфраструктуры, несмотря на вливания федерального центра в регион. Темпы развития инфраструктуры могли быть гораздо выше», – считает Дмитрий Фетисов.

По его мнению, оценка «3» в рейтинге Центра электоральных практик и ПЭГ является «справедливой», в связи с чем политолог предположил, что Аксёнову было бы достаточно сложно избираться на второй срок губернаторства.

Сильным ударом, как считает Дмитрий Фетисов, по рейтингу действующего главы Крыма стало инициированное судебное разбирательство для отмены персональных санкций, введенных против него по указу президента Украины Петра Порошенко. В то время как крымчане по сути смирились с ограничениями и неудобствами, которые стали для них наказанием со стороны недружественных РФ стран за выбор в пользу России, сделанный в 2014 году, Аксёнов решил оспорить личные санкции.

«Это очень сильно бьет по рейтингу. Эти действия не нашли понимания у крымчан и вызывают негатив в адрес Аксёнова», – заключил политолог.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии РИА «Новый День» высказал мнение, что назначение другого кандидата на должность главы Крыма в 2019 году не станет неожиданным. При этом эксперт напомнил о российской практике по ротации губернаторов.

«Насколько мне представляется, Аксёнов свою историческую миссию уже выполнил – по возвращению Крыма в состав России. В первый, самый тяжелый период становления, когда был активный переход на российские стандарты, он достаточно эффективно это обеспечил», – считает Мартынов.

Напомним, глава Крыма по действующим нормам не избирается на прямых выборах. Руководителя региона назначает Госсовет Крыма из кандидатов, предложенных президентом России. Ранее Аксёнов позитивно отнесся к идее ввести прямые выборы, что было оценено наблюдателями как уверенность в своей победе, в случае его участия в качестве кандидата в избрании главы Крыма в 2019 году. В октябре он заявил, что пока еще не определился – будет ли участвовать в выборах.

По словам Алексея Мартынова, в администрации президента внимательно отслеживают подобные исследования, где оцениваются шансы действующих глав на повторную избираемость.

Таким образом, решение о повторном назначении Аксёнова главой Крыма будет приниматься в Кремле с учётом, в том числе, народной популярности, особенно, после имиджевых потерь власти на Дальнем востоке и в других регионах.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

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