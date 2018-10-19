Эксперт: Руководство Крыма не оправдывает доверие Кремля

Скандал с задержанием вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина выявил управленческие проблемы у руководства республики.

Такое мнение корреспонденту РИА «Новый День» высказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Напомним, о задержании Нахлупина стало известно 17 октября. По данным другого вице-премьера Игоря Михайличенко, основанием для этого стало подозрение во взяточничестве. Глава Крыма Сергей Аксёнов также сообщил об оперативных мероприятиях в Госкомитетах дорожного хозяйства и конкурентной политики, САД Крыма, на предприятиях «Крымэнерго» и «Крымгазсети».

Сегодня Басманный суд арестовал Нахлупина и его помощников на два месяца.

По словам Мартынова, коррупционные преступления совершаются и властями других регионов. Однако именно в Крыму это является наиболее неприемлемым.

«Когда вся страна по сути поднимает наш российский Крым, вкладывая огромные средства и усилия, чтобы наладить жизнь крымчан, и платит за это огромную цену, находятся негодяи, которые умудряются воровать, заниматься коррупционными схемами по украинской памяти и навыкам. В этом смысле, безусловно, прямую ответственность за все несет руководитель региона. Ведь это ему вверен гражданами в управление регион и оказано доверие федерального центра, Кремля и президента», – считает эксперт.

Мартынов указал на то, что Нахлупин занимает одну из ключевых должностей – заместителя председателя правительства. Что подразумевает постоянное взаимодействие с главой Крыма – руководителем правительства, который как ответственный должен контролировать все важнейшие процессы, происходящие в Совете министров.

«Уже четыре с лишним года прошло, пора уже выдавить из себя украинский опыт, забыть про него и активно набираться управленческого опыта российского. Если у кого-то в Крыму с этим не получается – у нас страна большая. Можно поехать за обменом опытом за Урал, на Дальний Восток. Посмотреть, как устроена страна, понять, где как нужно думать и действовать», – сказал Мартынов.

Напомним, согласно рейтингу Центра электоральных практик и Политической экспертной группы, индекс избираемости у Сергея Аксёнова снизился. Эксперты усомнились в его шансах получить должность главы Крыма второй раз.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

Симферополь. Другие новости 19.10.18

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