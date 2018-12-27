Развитие Крыма в 2018 году обошлось без участия крымского правительства

Уходящий год запомнится крымчанам запуском крупных инфраструктурных объектов федерального масштаба. Местная власть, как и в прошлые годы, больше обещала, чем делала.

Сначала открыли новый терминал аэропорта Симферополь. Но потом это важное событие «затмил» Мост. Два этих момента обеспечили успех курортному сезону. До конца года дорожные строители обещают открыть движение по участку трассы Таврида.

Строительство имело неожиданный побочный эффект: было обнаружено множество предметов и объектов, имеющих историческую ценность. Самые значительные – пещера с останками древних животных и каменный мост времен Екатерины II – они могут стать новыми экскурсионными объектами.

Крымская власть ко всему этому не имеет отношения. На строительстве аэропорта трудилось множество рабочих из Азии, Крымский мост строили специалисты с материка – приехавшие с ними молодые жены разбавили «взрослый» контингент учительниц в школах Керчи.

Между тем, команда Сергея Аксёнова на протяжении года продолжала массово обновляться. Присланные «на укрепление» москвичи под благовидными предлогами возвращались на материк. Сообщения о задержании членов правительства чередовались с объявлениями о тихих отставках.

В результате, даже имея в распоряжении деньги федерального бюджета, крымская власть не сумела обеспечить результативную работу над десятками важных проектов, предусмотренными ФЦП, среди которых – реконструкция коммунально-очистных сооружений, центральный канализационный коллектор Симферополя, тоннельный водовод к Ялте. Фекалии регулярно обнаруживаются в зоне купания, в половине Судака и Коктебеле по-прежнему вообще нет канализации. На фоне этой беспомощности уволился четвертый аксеновский министр ЖКХ.

В декабре стало известно о срыве запуска Таврической и Балаклавской ТЭС и переноса его на весну по причине неготовности инфраструктуры, за которую отвечают региональные власти.

Не сложилось в 2018 году и с сохранением культурного наследия. В Феодосии продолжает рушиться наскоро замазанная Башня Константина и уже ржавеет новая кровля Дачи Стамболи. В Керчи не принесли никакого положительного результата противоаварийные работы на Большой Митридатской лестнице. Аксёнов опять выясняет, кто виноват, отстранив от работы очередного чиновника.

Не утихают скандалы вокруг имущественных и земельных отношений в Крыму. Ни чиновники в правительстве, ни профильный комитет в Госсовете под руководством Евгении Добрыни не могут или не хотят навести в этой сфере порядок. Проблема дошла до федерального центра. Жители жалуются на «чиновничьи ОПГ».

Любимое детище Аксёнова – Ялтинский экономический форум. Количество участников ежегодно растет, как и число заключенных в его ходе соглашений. Сергей Аксёнов с энтузиазмом рассказывает об этом, однако трудно назвать презентованные там инвестиционные проекты, которые завершены или вышли на финишную прямую.

Там, где частные инвесторы оказались реальными, это большей частью аграрный сектор. В крымских магазинах появились вина новых марок – как от старых производителей (неожиданное «массандровское» шампанское, например), так и с новых виноделен.

При этом правительство поддерживает инвестиционные проекты, которые совсем не нравятся крымчанам. Например, терминал по перегрузке и хранению цемента в Феодосии – там дело дошло до резонансных протестов горожан и активно подключившихся к ним казаков.

Инвестпроекты формально курирует министерство экономического развития Крыма, оттуда к концу года уволилась очередной министр.

Вместе с тем, статистика говорит, что строительство в Крыму идет бодрыми темпами. До такой степени, что уволился старожил правительства – министр строительства и архитектуры Сергей Кононов, выходец из строительной компании «Консоль», то есть человек спикера крымского парламента Владимира Константинова.

Впрочем, в лице Кононова команда Константинова вряд ли много потеряла: ведь теперь вице-премьером, курирующим отрасль, стал Евгений Кабанов – компаньон спикера (Кабанов и сын Константинова в равных долях владеют заводом по производству газобетона в Симферополе). Новый вице-премьер затеял перестройку и в минстрое – министерство и службу капитального строительства РК объединили в единую структуру.

Одним из первых общаний аксёновского правительства был снос торгового центра «Куб» в Симферополе. Особенно горячо с ним боролся тогдашний перый вице-премьер Михаил Шеремет. Он теперь депутат Госдумы. «Куб» и ныне там, а снос перенесен на январь 2019.

Четыре года Аксёнов страстно говорит и о недопустимости строительства в прибрежной и парковой зонах. В июне 2016 года, например, премьер анонсировал тотальный снос стационарных и нестационарных объектов, расположенных в стометровой прибрежной зоне: «По итогам инвентаризации и воздушной съемки территории Южного берега Крыма в стометровой зоне было выявлено около 800 объектов. Думаю, что из них без документов не менее 40%».

Специально созданные правительственные комиссии, мониторившие побережье, возглавляли вице-премьеры Олег Казурин и Виталий Нахлупин. Итог их борьбы с самостроями к декабрю 2018 года: Казурин получил срок, Нахлупину продлили арест до марта 2019. Очередной главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва заявила, что на территории полуострова завершена работа по выявлению незаконно возведённых объектов недвижимости. Зафиксировано 1600 самостроев. Все они опять подлежат сносу.

Во всех этих проблемных списках фигурирует застроенный Приморский парк в Ялте. Вот актуальные объявления о продаже жилья: «ЖК «Приморский Парк», до 448 572 руб за м²». Основатель фирмы-застройщика – Евгений Кабанов.

Впрочем, в последние дни Аксёнов предложил новый способ борьбы с застройщиками – неподъемная для них арендная плата за землю. Метод опробуют в Алуште.

В 2018 году крымчане вспомнили о том, что бывают природные и техногенные катастрофы. Засуха, которой регулярно подвергается Крым, вдвое, по сравнению с 2017 годом, снизила урожай зерновых и заставила чиновников замолчать эту, козырную в прошлые годы, тему.

Жара и недостаток воды для завода в Армянске вызвал нарушение технологического цикла при производстве двуокиси титана на местном заводе. В городе и его окрестностях сначала выпала кислотная роса, потом люди стали жаловаться на температуру, першение в горле и сыпь. Власти Крыма обвинили в распространении паники блогеров и общественность, не желая признать факт попадания в воздух сернистого ангидрида.

Только через несколько дней чиновники признали факт загрязнения воздуха (впрочем, абсолютных цифр так и не обнародовали) и вывезли из города детей – благо, к тому времени закончились летние смены в детских лагерях.

В расчете на похолодание и осенние осадки тему замяли, не найдя кардинального решения. Заводу разрешили пробурить еще три скважины, к началу января появится возможность подать из них 12 тысяч кубов технической воды в сутки. Дабы не затрагивать горизонт водопользования других потребителей, новые скважины имеют глубину свыше 250 метров.

Из запланированных 33 мероприятий, призванных стабилизировать экологическую ситуацию в регионе, выполнено пока 20, честно признают чиновники.

В 2018 году правительство Крыма дало понять, что ему небезразлична судьба отдельных крымских городов и их мэров. Сергей Аксёнов весьма активно вступился за арестованного экс-мэра Ялты Андрея Ростенко, заявляя о его непричастности к земельным делам. Потом так же настойчиво глава правительства взялся за симферопольский транспорт и мусор, в результате по его настоятельному совету уволился, расхваленный годом ранее, мэр столицы Игорь Лукашев.

Судя по докладам чиновников, в Крыму все хорошо. Однако федеральные СМИ пишут о резком падении рейтинга главы республики. Между тем, осенью 2019 года и депутатам Госсовета, и Сергею Аксёнову предстоит попытка переизбрания на новый срок.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 27.12.18

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