Ни воды, ни канализации: правительство Крыма провалило важные государственные проекты

В Крыму сорвано проектирование и строительство важнейших объектов жизнеобеспечения, входящих в Федеральную целевую программу (ФЦП) – речь идет о сфере ЖКХ.

Напомним, в апреле прошлого года бывший министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов обещал: «По 25 объектам министерства ЖКХ начинается реализация в 2017 году – это реконструкции коммунально-очистных сооружений, центральный канализационный коллектор Симферополя, крупный водовод, который будет проходить через скальные грунты – будет буриться тоннельный водовод в Ялте для обеспечения водой Южного берега».

Прошел 2017 год, Карпова уволили, но в Москву он не вернулся, отставной офицер благополучно перешел на должность советника главы Крыма Сергея Аксёнова.

Следующий министр не смог приступить к реализации анонсированных дорогостоящих проектов и в 2018 году.

Как сообщал «Новый День», конкурс по реконструкции, строительству и вводу в эксплуатацию канализационного коллектора в Симферополе в сентябре закончился пшиком: он признан несостоявшимся из-за того, что ни один из двух подавших заявки участников конкурса (Ярославль и Красноярский край) не соответствовал его требованиям. 31 октября Управление капстроительства Симферополя вновь объявило конкурс, стоимость работ по-прежнему превышает 11 млрд руб.

На днях объявлено, что отклонены все три поданные заявки на участие в электронном аукционе на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции тоннельного водовода Южного берега Крыма. Здесь неосвоенными остаются 8,5 млрд руб.

Что касается коммунально-очистных сооружений, то капитальный ремонт глубоководных выпусков канализационных стоков в море в курортной местности правительство Крыма просто отменило своим распоряжением, так и не приступив к реализации проекта. Между тем, планировалось израсходовать более 345 млн руб из федерального бюджета и 18 млн руб из республиканского.

Сначала, в один день – 30 октября – были определены будущие исполнители проектно-изыскательских работ по строительству канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море в поселках Кацивели (Ялта) и Орджоникидзе (Феодосия) и проектно-изыскательские работы по реконструкции системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод села Малореченское (Алушта).

Но, судя по информации на сайте госзакупок, договоры с подрядчиками служба капстроительства Крыма так и не заключила, тем более, что деньги, которые предусматривались на эти цели, уже переброшены в другие строки бюджета.

В то же время, для двух других крупнейших объектов – симферопольского коллектора и южнобережного водовода – даже не определены будущие исполнители работ.

Нетрудно предсказать, что и к началу следующего курортного сезона все эти объекты жизнеобеспечения населения Крыма и отдыхающих гарантированно не обновятся.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 14.11.18

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