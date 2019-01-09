Освободил от судебных дрязг: Аксёнов назначил пятого министра ЖКХ Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов представил сегодня нового начальника старому коллективу Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информацию об этом опубликовало само ведомство на своей официальной странице в фейсбуке.

Сообщается, что назначенный сегодня министром уроженец Барнаула Дмитрий Черняев – бывший гендиректор предприятия «Сочиводоканал».

«Это специалист, который проработал в сфере ЖКХ в других городах России. По всем организациям о нём только положительные характеристики. Уверен, что он сможет сплотить коллектив и решить поставленные задачи. Внутри министерства никаких резких кадровых перестановок не будет», – заявил Аксёнов, добавив, что раньше (в течение пяти лет – ред. НД) явно не хватало «со стороны первого лица, чётких постановок задач и контроля».

Между тем, по сообщениям краснодарской прессы, в Сочи не утихает судебная война между двумя городскими водоканалами – частным и муниципальным.

«ООО «Сочиводоканал» ссылается на принятое накануне решение Краснодарского арбитражного суда, который признал недействительным передачу МУП «Водоканалу» статуса гарантирующей организации водоснабжения и водоотведения на курорте.

В связи с этим, как считают в частной компании, все абоненты обязаны заключить с ней договоры на оказание услуг. Пресс-служба муниципального предприятия назвала эту информацию «вбросом» и считает, что «Сочиводоканал» продолжает морочить головы жителям города».

В МУП заявили, что их конкурент не может быть гарантирующей организацией, потому что фактически не эксплуатирует водопроводные и канализационные сети, а значит, не может оказывать услуги», – описывали ситуацию в начале декабря сочинские «Вести».

Напомним, месяцем ранее глава Крыма Сергей Аксёнов удовлетворил просьбу министра ЖКХ республики Виталия Глотова об отставке «по собственному желанию».

Ушедший четвёртый министр ЖКХ Глотов на своей должности пробыл полгода и ничем особенным жителям Крыма не запомнился – при нём в сфере ЖКХ, по крайней мере – вне кабинетов, просто ничего не происходило.

Как сообщал «Новый День», первым на эту должность Аксёнов назначил «московского специалиста» Александра Жданова. До этого Жданов был одним из руководителей знаменитой в то время «дочки» Минобороны РФ «Славянка».

Следующим ответственным за коммуналку глава республики взял Сергея Карпова (тоже отставной офицер), который запомнился тем, что при нём в список многоквартирных домов, подлежащих капремонту, был включен, по крайней мере, один несуществующий – по улице Гайдара, 20. После полугода настойчивых расспросов прессы, чиновники сменили хамство на милость и превратили явно коррупционное деяние в «техническую ошибку», прислав рабочих чинить крышу в реально существующем доме № 20 по улице Гагарина.

Между тем, министр обещал начать реализацию 25 объектов министерства ЖКХ в 2017 году, перечислил крупнейшие – реконструкции коммунально-очистных сооружений, центральный канализационный коллектор Симферополя, крупный водовод, на ЮБК. К реализации этих проектов не приступили ни в 2017, ни в 2018 году.

После офицеров пост заняла Марина Горбатюк, её в правительство привел вице-премьер Владимир Серов. Оба они приехали из Судака. Смелая женщина рискнула занять пост в тот момент, когда глава Крыма Сергей Аксёнов решил бороться с мусором радикальными мерами – приказал свозить неубранный коммунальщиками мусор к домам местных чиновников. Однако результатов это не дало, и Горбатюк тихо покинула министерский пост вслед за Серовым.

Симферополь, Иван Капустин

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