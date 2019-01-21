«У них там системный бардак!» Фонд капремонта Крыма испытает на прочность нового министра ЖКХ

В отчетах Фонда капитального ремонта Крыма завышались суммы собранных в 2018 году средств.

Как сообщал «Новый День», на должность нового министра ЖКХ Крыма 9 января был назначен Дмитрий Черняев.

Уже через два дня он поставил неудовлетворительную оценку работе некоммерческой организации Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым.

Краткосрочным планом 2016-2018 годов по всему Крыму был запланирован капитальный ремонт 504 многоэтажных домов, в том числе – обнаруженного журналистами несуществующего дома по адресу Гайдара, 20 в Симферополе. Активная фаза ремонтных работ началась в 2017 году. За это время ремонтники пришли только в 69 домов. Качество ремонта оставляет желать лучшего.

«Я считаю, что такие результаты назвать удовлетворительными нельзя! Огромное количество жалоб и обращений по качеству, срокам выполнения ремонтов. Необходимо подготовить предложения по действенным мерам для изменения ситуации! Отчет мною не принят», – резюмировал Дмитрий Черняев.

Однако, министр знал не всё. В отчетах о собранных на капремонт средствах крымчан «Новый День» обнаружил некоторые арифметические странности.

Согласно отчету Фонда капремонта, собираемость средств по Республике Крым в 2018 составила 50 %. На сайте фонда в отчете за 11 января, когда министр распекал своих подчиненных, сумма сбора составляла 881 млн 184 тыс руб. В сводке, вывешенной на сайте 14 января (после выходных), она уменьшилась на 54 млн руб, до 826 млн 859 тыс руб.

Комментируя такое несоответствие для «Нового Дня», ответственная сотрудница Фонда пояснила, что суммы не совпали из-за того, что банк РНКБ, через который на счет Фонда капремонта поступают деньги, ошибочно включил в сумму сборов с населения и сумму субсидии бюджета РК: «сбой в работе банка» произошел 20 декабря. По ее же словам, сумма субсидии, поступившей в этот день в распоряжение Фонда, составляла 290 млн руб, и до конца года только 60 млн руб Фонд успел использовать по назначению.

Однако, из анализа ежедневных сводок сумм сбора, опубликованных Фондом в декабре прошедшего года, видно, что загадочные 54 млн руб появились не единовременно одной суммой по ошибке.

В ноябре 2018, например, сумма сбора каждый день увеличивалась на 1,5 – 2 млн руб.

После 20 декабря пошла другая арифметика. За день 21 декабря она увеличилась на 10 млн, 22 – на 4,5 млн, к 25 декабря – еще на 7 млн руб.

14 января каким-то образом выяснилось, что в годовом отчете сумма завышена более, чем на 6%, цифры поправили. Исходя из сумм, опубликованных сегодня, следует, что собираемость средств населения на капремонт в Крыму составила не половину плана, как отчитывался Фонд, а около 47%.

Не вполне понятные цифры для «Нового Дня» прокомментировал опытный коммунальщик Анатолий Петров, директор автономной некоммерческой организации «ЖКХ контроль Республики Крым». О деятельности Фонда капремонта он отозвался в резких выражениях: «У них там системный бардак!».

Петров заметил, что 50-процетный сбор на капремонт, о котором Фонд отчитался по итогам года, его тоже удивил. По его словам, Фонд резко критиковали, когда сбор держался на уровне 30% плана, потом эта цифра дотянулась до 44% и долго колебалась вокруг этой отметки. «Каким образом сбор вдруг резко вырос до половины – не знаю!», – недоумевает Петров. Он согласился с предположением, что 54 лишних миллиона руб могли добавить «для красоты годового отчета».

В любом случае информация, переданная «ЖКХ-контролю» нашим агентством его заинтересовала. Анатолий Петров пообещал, что их организация проверит достоверность опубликованной Фондом капремонта информации и постарается выяснить, как возникли в отчетах и куда делись 54 млн руб.

Симферополь, Ольга Картошина

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