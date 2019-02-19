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Вторник, 19 февраля 2019, 14:39 мск

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Аксёнов просит федеральный центр предотвратить остановки лифтов по всему Крыму

В Крыму через 10 месяцев заканчивается срок эксплуатации лифтов в многоквартирных домах. Информация об этом до главы Крыма дошла незадолго до пятилетия воссоединения Крыма к Россией.

Напомним, о ситуации с катастрофическим состоянием лифтового хозяйства внезапно заявил в конце января заместитель гендиректора НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК» Василий Маратканов.

«На территории Республики Крым находятся в эксплуатации порядка 2,5 тыс лифтов. У 65% из них в 2020 году истекает нормативный срок службы. Лифт – источник повышенной опасности. Лифты, которые отслужили 25 лет, эксплуатировать не представляется возможным. Краткосрочным планом на 2019 год запланирована замена 43 лифтов, а нормативный срок эксплуатации заканчивается у порядка 1600 лифтов», – объяснил Маратканов и предупредил, что у организации нет средств на ремонт из-за большой задолженности населения.

Накануне глава республики Сергей Аксёнов срочно запросил у зампреда правительства РФ Дмитрия Козака 1,5 миллиарда рублей к уже полученным трём миллиардам. Куда делись эти 3 миллиарда, если Маратканов заявил об отсутствии средств на замену лифтов, – остаётся неясным.

Тем не менее, Аксёнов надеется на возможность замены 900 лифтов в оставшиеся 10 месяцев. Маратканов говорит о необходимости заменить до 2020 года 1600 лифтов.

«Лифтовое хозяйство – больной вопрос. Сейчас ожидаем решения о выделении средств. Предварительно проговорил с Дмитрием Николаевичем Козаком, написал обращение на выделение 1,5 млрд рублей. Было 3 млрд на 2000 лифтов, но физически ни один производитель просто не успеет их установить за один год», – сказал Аксёнов, уточнив, что в этом году удастся поменять только 900 лифтов.

«Предварительные переговоры с производителями проведены, от ряда из них есть предложения получить рассрочку на эти 900 лифтов», – описал ситуацию Аксёнов.

«Общая потребность у нас 2300 лифтов. 900 в планах заменить в этом году. Надеюсь, что мы с этим справимся», – пообещал глава правительства Крыма, распорядившись включить в штаты управляющих компаний по одному специалисту-лифтёру.

«Сейчас такая работа Жилищной инспекцией с управляющими компаниями проводится», – утверждает глава республики.

Как сообщал «Новый День», новый министр ЖКХ раскритиковал итоги работы отвечающего, в том числе, и за работу лифтового хозяйства Фонда Капремонта Крыма уже через два дня после своего назначения, 9 января текущего года.

«Я считаю, что такие результаты назвать удовлетворительными нельзя! Огромное количество жалоб и обращений по качеству, срокам выполнения ремонтов. Необходимо подготовить предложения по действенным мерам для изменения ситуации! Отчет мною не принят», – резюмировал Черняев.

После этого, информация о «системном бардаке» в Фонде, приступившем к работе ещё в 2014 году, дошла до главы Крыма.

Как всегда в таких случаях, Аксёнов собрал прессу и публично пообещал принять самые жёсткие меры.

«Немедленно провести полную ревизию всех решений, провести проверку финансово-хозяйственной деятельности! Надо проверить, куда были потрачены деньги людей, потому что работа фонда не выдерживает никакой критики», – обьявил Аксёнов и поручил привлечь к проверке деятельности Фонда капремонта не кого нибудь, а ФСБ.

Напомним, на безобразную работу Фонда в течение последних лет постоянно жаловались жители Крыма. В Керчи уже в 2016 году едва не случился народный бунт. Острой критике работа организации подвергалась депутатами – в Госсовете периодически возникали скандалы. Пропадали собранные на капремонт деньги.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.02.19

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